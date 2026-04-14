El VAR anula el gol del Barcelona y expulsa a Eric García en la derrota ante el Atlético

El Atlético de Madrid selló su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse al Barcelona en una eliminatoria marcada por la intervención del VAR, que anuló un gol clave del conjunto azulgrana y determinó la expulsión de Eric García en el tramo final.

El equipo dirigido por Hansi Flick había logrado igualar la serie en apenas 24 minutos, con un inicio arrollador que puso contra las cuerdas al conjunto rojiblanco. Lamine Yamal abrió el marcador con una definición precisa y Ferran Torres amplió la ventaja, encendiendo la ilusión de la remontada.

Sin embargo, el Atlético reaccionó con carácter y eficacia. Marcos Llorente lideró la respuesta con una carrera determinante que terminó en el gol de Lookman, devolviendo la ventaja en el marcador global y cambiando el rumbo de un partido de alta intensidad.

A partir de ese momento, el duelo se volvió más equilibrado, con el Barcelona insistiendo en ataque y el Atlético resistiendo, sostenido en varias intervenciones clave de su portero, Juan Musso, que evitó el empate en repetidas ocasiones.

La jugada más polémica llegó en la segunda mitad, cuando el Barcelona logró marcar tras una acción que culminó Ferran Torres. El gol fue validado inicialmente, pero tras la revisión del VAR se determinó que el delantero se encontraba en posición adelantada, por lo que la anotación fue anulada.

El golpe fue duro para el equipo azulgrana, que vio frustrado su intento de igualar el marcador en un momento decisivo del encuentro, mientras el Atlético ganaba confianza para sostener la ventaja hasta el final.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 78, cuando Eric García empujó por detrás a Alexander Sorloth en una clara ocasión de gol. Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro Clément Turpin mostró la tarjeta roja directa al defensor, dejando al Barcelona con diez hombres.

Con superioridad numérica y la ventaja en el marcador, el Atlético controló los últimos minutos del partido y aseguró su pase a semifinales, donde se medirá al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting de Portugal, manteniendo vivo su sueño europeo.