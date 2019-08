El Zenit niega que afición mostrara pancarta racista contra brasileño Malcom

“Gracias a la directiva por su lealtad con las tradiciones”, señalaba la pancarta que se pudo ver ayer en las gradas del estadio Gazprom Arena.

Algunos medios se hicieron eco de la pancarta y la consideraron racista, ya que la afición más radical del club ruso es conocida por su rechazo en el pasado al fichaje de futbolistas negros, como en el caso de Malcom y años antes del también brasileño Hulk o el belga Witsel.

Según esas fuentes, el Zenit se vería obligado a deshacerse del jugador en el mercado de invierno después de haberlo fichado hace unos días por 40 millones de euros.

En cambio, el comunicado del Zenit insiste hoy en que la pancarta ondeada por “un pequeño grupo de individuos” fue claramente “malinterpretada” por varios medios, que habrían sacado conclusiones que no tienen “nada que ver con la realidad”.

“El Zenit tiene una larga tradición de invitar al club a los mejores jugadores de todo el mundo, independientemente de sus orígenes, etnia y nacionalidad”, señala.

Lamenta “profundamente” que algunos medios y clubes de fútbol se hicieran eco de la noticia, y les llamó a comprobar los hechos antes de realizar “acusaciones despectivas”.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019