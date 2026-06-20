EN VIVO | Alemania vs. Costa de Marfil: sigue el minuto a minuto por el liderato del Grupo E del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se miden este sábado en el estadio de Toronto con el liderato del Grupo E como gran premio. Ambas selecciones llegan a esta segunda fecha con tres puntos cada una tras sus victorias en la jornada inaugural aunque con producciones muy distintas.

Los alemanes de Julian Nagelsmann golearon 7-1 a Curazao con un doblete de Kai Havertz y el desequilibrio constante de Jamal Musiala en una demostración de poder ofensivo que los coloca como favoritos para esta segunda jornada.

Costa de Marfil por su parte mostró el oficio necesario para sacar adelante un partido cerrado en su debut consiguiendo una victoria de mérito que también los mantiene con paso perfecto en el grupo.

El ganador de este partido se quedará con el liderato absoluto del Grupo E que también integran Ecuador y Curazao y dará un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

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