EN VIVO: Barcelona recibe a Osasuna en el Camp Nou por la jornada 17 de LaLiga

El FC Barcelona enfrenta a Osasuna en el Estadio Spotify Camp Nou por la jornada 17 de LaLiga. Los blaugranas llegan como líderes de la competencia y buscan ampliar su ventaja en la cima antes del parón de fin de año, manteniendo la presión sobre los otros equipos.

El equipo dirigido por Hansi Flick mantiene el liderato de LaLiga tras su última victoria y quiere garantizar que cierre 2025 en la primera posición de la tabla. Los culés vienen con la moral alta y confían en su juego ofensivo para sumar los tres puntos ante su afición.

Osasuna, por su parte, llega al Camp Nou con la intención de complicarle el panorama al líder y sumar 3 puntos que le permitan una mejor posición en la tabla. Los rojillos han demostrado ser un rival complicado durante toda la temporada y buscarán dar la sorpresa en territorio catalán para escalar posiciones en la clasificación.

Sigue el minuto a minuto del Barcelona vs Osasuna por la jornada 17 de LaLiga. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Camp Nou: