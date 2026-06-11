EN VIVO | Corea del Sur vs. República Checa, sigue el minuto a minuto

Corea del Sur parte este 11 de junio como favorito para imponerse a la República Checa, que vuelve a un Mundial después de 20 años, en la presentación de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Ambos integrantes del grupo A, se medirán en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al oeste de la capital mexicana. El partido inaugural lo ganó México a Sudáfrica por 2 a 0.

Los Guerreros de Taeguk son la selección asiática que más mundiales ha disputado; en esta, su duodécima participación, llegan con la misión de igualar aquel cuarto lugar que obtuvieron en la edición 2002, cuando, como uno de los anfitriones, terminaron en la cuarta posición.

Para la República Checa, será apenas su segunda participación. En la primera en Alemania 2006 no superaron la fase de grupos.