EN VIVO | EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto por el boleto a octavos de final

Todas las miradas en Estados Unidos se centran en el San Francisco Bay Area Stadium, donde la selección anfitriona enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos avanzó como líder del Grupo D pese a perder en los últimos minutos contra Turquía, gracias a sus victorias en las dos primeras jornadas. Mauricio Pochettino hizo nueve cambios en ese partido, por lo que se espera que presente a su mejor once para este duelo.

Bosnia y Herzegovina clasificó a la fase de eliminación directa tras vencer a Catar en el cierre del Grupo B. El equipo, que combina juventud con la experiencia del delantero Edin Dzeko, intentará sorprender al anfitrión.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica o Senegal.

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