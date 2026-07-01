EN VIVO | EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto por el boleto a octavos de final

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EN VIVO | EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto por el boleto a octavos de final

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio a las 18 horas en el Estadio San Francisco (casa del equipo San Francisco 49ers de la NFL) por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

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GR3136. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 10/06/2026.- Fotografía del exterior del estadio Levi's este miércoles, donde se jugarán seis partidos del Mundial de la FIFA 2026, en Santa Clara (Ca, EE.UU.). EFE/ Miguel Gutiérrez

Fotografía del exterior del Estadio San Francisco (Levi's Stadium) donde Estados Unidos se juega su boleto a los octavos de final ante Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

Todas las miradas en Estados Unidos se centran en el San Francisco Bay Area Stadium, donde la selección anfitriona enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos avanzó como líder del Grupo D pese a perder en los últimos minutos contra Turquía, gracias a sus victorias en las dos primeras jornadas. Mauricio Pochettino hizo nueve cambios en ese partido, por lo que se espera que presente a su mejor once para este duelo.

Bosnia y Herzegovina clasificó a la fase de eliminación directa tras vencer a Catar en el cierre del Grupo B. El equipo, que combina juventud con la experiencia del delantero Edin Dzeko, intentará sorprender al anfitrión.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica o Senegal.

Siga la cobertura en vivo en prensalibre.com, con el minuto a minuto, las principales incidencias y el análisis posterior al partido.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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