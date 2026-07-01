Fútbol Internacional
EN VIVO | EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto por el boleto a octavos de final
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio a las 18 horas en el Estadio San Francisco (casa del equipo San Francisco 49ers de la NFL) por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.
Fotografía del exterior del Estadio San Francisco (Levi's Stadium) donde Estados Unidos se juega su boleto a los octavos de final ante Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto Prensa Libre: EFE.
Todas las miradas en Estados Unidos se centran en el San Francisco Bay Area Stadium, donde la selección anfitriona enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.
Estados Unidos avanzó como líder del Grupo D pese a perder en los últimos minutos contra Turquía, gracias a sus victorias en las dos primeras jornadas. Mauricio Pochettino hizo nueve cambios en ese partido, por lo que se espera que presente a su mejor once para este duelo.
Bosnia y Herzegovina clasificó a la fase de eliminación directa tras vencer a Catar en el cierre del Grupo B. El equipo, que combina juventud con la experiencia del delantero Edin Dzeko, intentará sorprender al anfitrión.
El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica o Senegal.
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