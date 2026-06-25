EN VIVO | Japón vs. Suecia: sigue el minuto a minuto del partido desde Dallas

Los nipones llegan con cuatro puntos, tras empatar 2-2 contra Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, resultados con los que han mostrado un fútbol dinámico y solidez defensiva. Suecia, por su parte, suma tres puntos después de vencer 5-1 a Túnez y caer 5-1 ante Países Bajos. El conjunto sueco necesita al menos un empate para depender de otros resultados o una victoria para avanzar directamente.

El historial entre ambas selecciones es parejo: cinco enfrentamientos, con una victoria para cada una y tres empates. El más reciente fue un 1-1 en un amistoso disputado en el 2002.

Japón ha impresionado en esta fase de grupos gracias a sus transiciones rápidas y a un mediocampo creativo liderado por jugadores como Takefusa Kubo, aunque podría ausentarse por lesión, y Daichi Kamada. Suecia apuesta por su potencia física, con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales amenazas en ataque.

El técnico japonés ha enfatizado la importancia de mantener la portería en cero, mientras que Suecia buscará explotar los espacios por las bandas. Un triunfo de Japón podría colocarlo en el primer lugar del grupo, dependiendo del resultado del otro partido. Para Suecia, el encuentro es decisivo: una derrota lo dejaría prácticamente eliminado.

El Estadio Dallas, con capacidad para más de 80 mil espectadores, espera un ambiente vibrante, con una fuerte presencia de aficionados asiáticos y europeos.

La clave estará en el control del mediocampo y la efectividad ofensiva. Japón llega con mejor momento y mayor confianza, pero Suecia cuenta con la experiencia y el físico para sorprender. El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el encuentro, que comenzará a las 20 horas de Argentina (hora local aproximada).

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