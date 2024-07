La llegada del atacante francés Kylian Mbappé al Real Madrid ha revolucionado el mundo del futbol, ya que por mucho tiempo se tuvo la idea que el nacido en París nunca iba a llegar a la casa blanca.

El vigente campeón de Europa quiere dominar todas las competiciones, y la llegada del exjugador del París Saint-Germain podría otorgarles el tan ansiado sextete que solamente el FC Barcelona (2009) y el Bayern Múnich (2020) poseen.

Sin embargo, en España comenzó a surgir la duda sobre el lugar de Kylian en el plantel merengue plagado de estrellas. Los brasileños Vinícius, Rodrygo y Endrick son los que peligran la titularidad, pero para el entrenador Carlo Ancelotti todo tiene una solución.

El técnico italiano se presentó en el podcast "The Obi One" del exfutbolista nigeriano, John Obi Mikel, en donde se conversó sobre el plan madridista para la temporada 2024-2025 que está próxima a comenzar.

"Cuando piensas ubicar a Kylian en el equipo, ¿En dónde lo ves?", fue la pregunta del exjugador del Chelsea a quien fue su entrenador en Inglaterra del 2009 al 2011.

"Lo veo jugando al frente, como delantero. El campo es grande y debemos cubrir la mayor cantidad de espacio posible", comentó el experimentado entrenador italiano.

"Es difícil definir las posiciones de mis jugadores. En el caso de Vinícius, a pesar que casi siempre empezaba por la izquierda, lo importante es la movilidad de los futbolistas", indicó Ancelotti.

"Habrán partidos en los que Mbappé jugará por la izquierda y a veces lo hará por el centro, al igual que Bellingham, quien en algún momento se lanzará a la banda derecha", concluyó el técnico del Real Madrid.

