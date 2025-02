¿Era penalti? La reacción de Ancelotti ante la sanción del VAR en el derbi Real Madrid y Atlético

El Derbi de Madrid estuvo cargado de tensión, y una de las jugadas más polémicas del encuentro llegó al minuto 35, cuando el árbitro se apoyó en el VAR para marcar un penalti a favor del Atlético tras un pisotón de Aurélien Tchouaméni sobre Samuel Lino dentro del área.

La jugada, que en primera instancia no parecía clara, generó incertidumbre en el colegiado, quien decidió revisar la acción en el monitor antes de tomar la decisión definitiva. Tras varios segundos de análisis y consulta con los asistentes del VAR, el árbitro señaló el punto de penalti, desatando la indignación del banquillo del Real Madrid.

Uno de los momentos más llamativos tras la marcación del penalti fue la reacción de Carlo Ancelotti. El técnico italiano, visiblemente molesto, se giró y se tapó los ojos con las manos en un claro gesto de negación, sin poder creer lo que estaba viendo. Su expresión reflejaba la frustración del cuerpo técnico merengue, que demostró que la acción no ameritaba la pena máxima.

Mientras los jugadores del Real Madrid protestaban la decisión, Julián Álvarez tomó el balón y se encargó de ejecutar la pena máxima con una frialdad impresionante. El delantero argentino definió a lo Panenka, picando el balón al centro y dejando sin oportunidad a Lunin, quien se venció hacia un costado.

La jugada rápidamente se convirtió en tema de discusión en redes sociales y entre los analistas arbitrales. Para algunos, la acción de Tchouaméni sobre Lino era suficiente para sancionarse, mientras que otros consideran que el contacto no fue lo suficientemente fuerte como para que el VAR interviniera en la decisión.

El penalti significó un golpe duro para el Real Madrid, que hasta ese momento dominaba el partido, y subió aún más el ambiente de un derbi caliente que, como es costumbre, no estuvo exento de polémica.

Con este resultado parcial, el Atlético de Madrid está tomando el liderato de LaLiga con 51 puntos, dos de ventaja sobre el Real Madrid.

Más allá del resultado final, esta jugada quedará como una de las más controvertidas del encuentro. La polémica sigue abierta y, como siempre en los derbis madrileños, la polémica no podía faltar.

Controversial penalty given for Atletico Madrid, Full reaction by Ancelotti and players



Real Madrid vs Atletico Madrid pic.twitter.com/whLgQlhv2B