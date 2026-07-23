Fútbol Internacional
¿Escándalo durante el Mundial 2026? La investigación de fraude que involucraría a la selección de México
Entes reguladores habrían investigado un supuesto caso de fraude de apuestas que vincularía un partido de la selección de México en el Mundial 2026.
La selección mexicana celebra la victoria antes del partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: STRAFFONIMAGES)
Una reciente investigación del medio The Athletic habría revelado un presunto caso de amaño de apuestas relacionado con un partido de la selección de México en la fase de grupos del Mundial 2026.
De acuerdo con The Athletic y otros medios, como Infobae, la investigación se centra en un sospechoso movimiento de grandes cantidades de dinero en el mercado global de apuestas.
Según la información publicada, durante un partido de la selección de México se habrían registrado "grandes volúmenes de dinero anormales y comportamientos sospechosos" en el mercado de apuestas en vivo, también conocido como in-play.
La investigación no está dirigida contra la selección de México, sino contra los movimientos inusuales de dinero que habrían ocurrido durante momentos específicos del encuentro.
Por ejemplo, The Athletic señala que los organismos reguladores detectaron movimientos de dinero relacionados con aspectos como el número de tarjetas mostradas en el partido, los tiros de esquina y los saques de banda.
Además, muchas de las fluctuaciones de dinero provenían de zonas geográficas que, de acuerdo con Infobae, tenían antecedentes de redes de apuestas ilegales.
Otro aspecto que analizan los organismos reguladores es la "coincidencia" entre las apuestas atípicas y situaciones propias del juego, como jugadas específicas y decisiones arbitrales.
Los medios señalan que la FIFA y los organismos reguladores han iniciado investigaciones para determinar el origen de estos movimientos inusuales de dinero, los cuales, como se indicó, no involucrarían directamente a la selección de México.
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