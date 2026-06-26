Estados Unidos analiza postularse para organizar el Mundial 2038 tras la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos ya mira más allá de la Copa del Mundo de 2026 y comienza a proyectarse como posible anfitrión de una nueva edición del torneo.

Según la BBC, Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, abrió la puerta a una eventual candidatura para organizar la Copa del Mundo masculina de 2038.

Actualmente el país norteamericano comparte la sede del Mundial de 2026 con Canadá y México, certamen que marca el estreno del formato de 48 selecciones. Sin embargo, la Fifa analiza una nueva expansión a 64 equipos a partir del 2030, un escenario que, según Giuliani, Estados Unidos está plenamente capacitado para afrontar.

"Si el Mundial crece a 64 equipos, Estados Unidos tiene la infraestructura necesaria para responder", afirmó el funcionario, aunque aclaró que la prioridad es completar con éxito la organización del torneo actual antes de pensar en una candidatura futura.

La edición del 2038 será la próxima que abrirá un proceso oficial de licitación, luego de que el Mundial del 2030 fuera asignado a España, Portugal y Marruecos —con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario de la competencia— y el del 2034 quedara en manos de Arabia Saudita.

Mientras el torneo del 2026 se desarrolla, Estados Unidos también ha enfrentado cuestionamientos. Diversas organizaciones de derechos humanos emitieron advertencias dirigidas a aficionados, periodistas y delegaciones debido a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Asimismo, el incremento en los costos de viaje y las restricciones de ingreso para integrantes del cuerpo técnico de Irán, obligados a trasladar su base de Arizona a Tijuana, han generado críticas durante la competición.

Pese a ello, Giuliani aseguró que el balance es positivo y sostuvo que el presidente Trump comparte la visión de que Estados Unidos puede volver a recibir la máxima cita del futbol.

Destacó la infraestructura deportiva ya existente, la capacidad logística del país y la respuesta de los aficionados internacionales, factores que, a su juicio, convierten a Estados Unidos en uno de los candidatos naturales para albergar nuevamente una Copa del Mundo.