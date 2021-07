Estados Unidos vence 1-0 a Canadá y avanza como líder del Grupo B en la Copa de Oro

El once canadiense, que llegó a la última fecha de la serie como líder, clasificó a la segunda ronda como segundo.

Estados Unidos terminó el Grupo B con puntaje perfecto (9), seguido de Canadá con 6. Tercero quedó Haití con tres unidades, que a la misma hora derrotó a Martinica (0) por 2-1.

A un minuto de iniciado el partido en el Sporting Park, en Kansas City, ante más de 18 mil espectadores, Moore recibió una asistencia desde la derecha de Sebastian Lletget y batió al portero canadiense Maxime Crepeau.

Este gol de Moore fue el más rápido de Estados Unidos en la historia de la Copa de Oro.

Estados Unidos salió agresivo y con un gol relámpago de Moore se puso arriba 1-0 apenas comenzado el partido, dejando a todos atónitos.

Moore, del Tenerife de España, aprovechó una soberbia de Lletget para lograr su primer gol con la selección de su país.

Estados Unidos sufrió al minuto 15 la lesión de su capitán, Walker Zimmerman, que tuvo que abandonar el campo tras ser derribado por un canadiense y fue reemplazado por Donovan Pines.

Al final del primer tiempo la selección de las barras y las estrellas lucía muy conservadora, dedicada más a defender que a atacar, mientras que Canadá buscaba desesperadamente el empate, que no pudo concretar.

El hombre gol de los canadienses, Cyle Larín, autor de tres tantos en esta Copa Oro, también debió ser sustituido por lesión al minuto 53 y en su lugar ingresó el uruguayo-canadiense Lucas Cavallini, exPreñarol y Fénix de Uruguay y puebla de México, entre otros y actual jugador de Vancouver Whitecaps de la MLS.

Tajon Buchanan pudo empatar el partido al minuto 78 cuando disparó un metrallazo en diagonal desde la izquierda pero el balón pasó muy cerca del segundo palo.

Cavallini pudo empatar en los descuentos pero su remate fue atajado por el portero del seleccionado local, Matt Turner.

