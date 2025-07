Estos son los títulos de México y Estados Unidos en la historia de la Copa Oro

La final soñada está servida. México y Estados Unidos, las dos potencias más grandes de la Concacaf, vuelven a encontrarse en una definición por la Copa Oro. Este domingo 6 de julio, a las 5:00 de la tarde, ambos equipos protagonizarán un duelo que promete intensidad, historia y gloria en una rivalidad que ha dominado el fútbol de la región por décadas.

México llega con la motivación de ampliar su legado. Con doce títulos en su vitrina, incluyendo tres en el antigua formato (1965,1971 y 973) y nueve títulos en el nuevo formato que inició en 1993, (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023). La Selección Mexicana es la máxima ganadora de la Copa Oro. Ahora, tienen la oportunidad de llegar a la ansiada décima corona, una cifra que consolidaría aún más su hegemonía regional y que, además, pondría fin a las críticas que han rodeado su proceso reciente.

Por su parte, Estados Unidos, que jugará en casa y ante su afición, buscará alcanzar su octavo trofeo. Los norteamericanos ya levantaron la Copa Oro en siete ocasiones (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021) y quieren demostrar que su generación actual tiene la capacidad de seguir mandando en la región. La localía es un factor a su favor, y buscarán aprovecharlo al máximo.

Este duelo, además de definir al campeón, también tiene un tinte histórico. Javier Aguirre, técnico de México, podría convertirse en apenas el tercer entrenador en levantar múltiples títulos de Copa Oro, uniéndose al estadounidense Bruce Arena (tres títulos) y a Bora Milutinovic, quien lo hizo con Estados Unidos en 1991 y con México en 1996.

Ambas selecciones han monopolizado el torneo durante las últimas décadas. De las 17 ediciones disputadas, entre México y Estados Unidos han ganado 16. La única excepción ocurrió en el año 2000, cuando Canadá sorprendió al coronarse campeón. Desde entonces, los duelos entre estos dos gigantes han definido casi siempre el rumbo de la competencia.

México y Estados Unidos han llegado con caminos distintos. Mientras el “Tri” ha mostrado solidez en defensa y contundencia ofensiva, los estadounidenses han destacado por la intensidad de sus jóvenes figuras, como Diego Luna, quien ha sido una de las revelaciones del torneo. Ambos equipos llegan con plena confianza, lo que promete un choque vibrante.

El Estadio NRG de Houston, Texas será el escenario de esta gran final, un recinto imponente que espera una asistencia récord para este partido. La transmisión será a través de ESPN y Disney+, para que millones de aficionados en todo el continente puedan seguir cada minuto de esta apasionante final.

Todo está listo para una batalla que ya tiene aroma a clásico eterno. México quiere volver a la cima y sumar su décima corona; Estados Unidos busca defender su casa y alzar el trofeo una vez más. La Copa Oro conocerá este domingo a su nuevo campeón, en un duelo que ya está en la historia antes de que ruede el balón.

The last time the USA and Mexico clashed in a Gold Cup Final 👀 pic.twitter.com/X0GEx9rHNP