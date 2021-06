Eurocopa 2020: Frank de Boer dimite como seleccionador de Países Bajos

“El objetivo no se ha alcanzado, está claro”, declaró De Boer en un comunicado. “Cuando fui contactado para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que se ejercería sobre mí desde mi nombramiento. Esta presión no deja de aumentar ahora”, añadió.

La eliminación de Países Bajos en los octavos de final de la Euro 2020 por la República Checa se cobró la primera víctima. El técnico neerlandés Frank de Boer dejó de ser seleccionador nacional tras la decepción de la derrota y por decisión mutua del técnico y la Federación.

Agregó: “La presión solo está aumentando ahora, y esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un momento tan importante para el futbol holandés en su camino al Mundial de Qatar 2022. Quiero agradecer a todos, por supuesto a los aficionados y los jugadores”, declaró De Boer.