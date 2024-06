La Eurocopa 2024 continúa con su arranque y en el segundo día del torneo tuvo lugar para ver el comienzo triunfador de la Selección de Italia, campeones de la edición que se disputó en 2021 ganando con jerarquía a Albania que se hizo notar al principio del juego, de igual manera abrió el grupo con la victoria de España sobre Croacia.

El partido comenzó con el albanés Nedim Bajrami anotando a los 23 segundos, el gol más rápido de la historia en un Campeonato de Europa.

El récord precedente lo tenía el ruso Dmitri Kirichenko, quien abrió el marcador contra Grecia el 20 de junio de 2004 durante la Eurocopa 2004 tras 67 segundos de partido.

La reacción de los dirigidos por Luciano Spalleti fue instantánea, al minuto 11 apareció el defensor del Inter de Milán, Alessandro Barella de cabeza para igualar y al 16 del encuentro, Nicolo Barella, el mediocampista también del campeón de Italia, confirmó la remontada y el inicio con el pie derecho de los Azurros.

Albania, dirigida por el brasileño Sylvinho; no pudo competir durante los siguientes 90 minutos del encuentro, pero hubo una peculiaridad previo al juego en el que sus aficionados fueron protagonistas.

Aunque por unas horas, la capital de Albania no fue Tirana, sino Dortmund. Un manto rojo cubrió el centro de la ciudad, llenó los bares y las plazas, la ilusión por jugar su segunda Eurocopa, la primera en 2016.

La afición albanesa tuvo una gran moivilización a tierras alemanas, al encuentro acudieron unos 50,000 fanáticos de las "Águilas". Una cifra impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que los italianos en el Signal Iduna Park rondaron los 10,000.

La jornada continuará el domingo 16 de junio con los partidos: Por el Grupo C, Eslovenia vs Dinamarca (10 horas) y Serbia vs Inglaterra (13 horas); y en el Grupo D, Polonia y Países Bajos (7 horas).