Europa League 2026: Estos son los cruces de los dieciseisavos de final

El sorteo de los dieciseisavos de final playoff de la Uefa Europa League dejó emparejamientos de alto voltaje, destacando los duelos Celtic-Stuttgart y Fenerbahçe-Nottingham Forest. El Celta de Vigo, único representante español en esta ronda, se enfrentará nuevamente al PAOK Salónica de Grecia, al que ya superó durante la fase de Liga.

El Celtic, histórico del fútbol europeo, logró avanzar tras un cierre ajustado en la fase liguera, donde una victoria ante el Utrecht en la última jornada le permitió seguir en competencia. Su rival será el Stuttgart alemán, que pese a mostrar un buen nivel, quedó fuera del top 8 tras caer en Roma.

Por su parte, el Fenerbahçe turco se medirá al Nottingham Forest inglés. Los otomanos llegan con dudas tras una fase irregular, mientras que los británicos, que comenzaron mal el torneo, escalaron posiciones con tres victorias en los últimos cuatro partidos.

El Celta, dirigido por Claudio Giráldez, confía en repetir la victoria 3-1 lograda en Balaídos ante el PAOK en la fase de Liga. Sin embargo, el reto será mayor esta vez, ya que el partido de ida será en el complicado estadio Toumba de Salónica. El cuadro gallego sueña con prolongar su aventura continental, aunque sabe que de avanzar, deberá enfrentarse en octavos a un rival de peso como el Lyon o el Aston Villa.

Otro emparejamiento destacado es el de Panathinaikos frente al Viktoria Plzen. El equipo griego, dirigido por Rafa Benítez, ya se midió al conjunto checo en la fase anterior, con un empate sin goles en Atenas. Ahora buscarán definir su pase en una serie que promete ser pareja.

También se anticipan duelos de gran intensidad entre Ludogorets y Ferencvaros, mientras que el Brann noruego, clasificado como vigésimo cuarto por diferencia de goles, se enfrentará al Bolonia italiano. El Genk belga jugará contra el Dinamo Zagreb, y el Lille francés se medirá al Estrella Roja de Serbia.

Cruces completos de los dieciseisavos de final:

Lille (FRA) vs. Estrella Roja (SRB)

vs. Fenerbahçe (TUR) vs. Nottingham Forest (ENG)

vs. Dinamo Zagreb (CRO) vs. Genk (BEL)

vs. Brann Bergen (NOR) vs. Bolonia (ITA)

vs. Ludogorets (BUL) vs. Ferencvaros (HUN)

vs. Celtic Glasgow (SCO) vs. Stuttgart (GER)

vs. Panathinaikos (GRE) vs. Viktoria Plzen (CZE)

vs. PAOK Salónica (GRE) vs. Celta de Vigo (ESP)

Fechas oficiales:

Partidos de ida: 19 de febrero de 2026

Partidos de vuelta: 26 de febrero de 2026

Esta ronda de eliminación directa promete emociones fuertes y será clave en el camino hacia los octavos de final de la renovada Europa League.