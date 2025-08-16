¿A qué hora juega el Barcelona? y posible alineación en el inicio de la defensa del título

El Barcelona inicia este sábado 16 de agosto (11:30) en Son Moix la defensa de su corona liguera, respaldado por una pretemporada arrolladora, pero con piezas clave aún por encajar. Con fichajes sin inscribir debido al fair play financiero y la duda de Lewandowski, el campeón se mide a un Mallorca ambicioso que quiere empezar la temporada con un golpe que haga ruido.

Entre esas piezas por encajar está la portería: El Barsa espera poder alinear a su fichaje estrella, el portero Joan García, después de que la Comisión Médica de LaLiga resolviera el pasado miércoles que la lesión lumbar de Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración y que, por tanto, podrá utilizar parte de la masa salarial liberada por el meta alemán para darle de alta.

Esta sigue siendo la única vía abierta para un Barcelona que tampoco cuenta, por el momento, con otros refuerzos estivalmente incorporados, como el delantero Marcus Rashford, y el defensa Gerar Martín. Tampoco está inscrito el portero Wojciech Szczesny. A la espera de que se resuelva la situación de Joan García y de ‘Tek’, Iñaki Peña es el único arquero disponible del primer equipo.

Además de las bajas ya conocidas de los lesionados Ter Stegen y Marc Bernal, todo apunta a que el técnico Hansi Flick no contará con su delantero centro titular, Robert Lewandowski, que este viernes volvió a ejercitarse en solitario por las molestias que arrastra en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Ferran Torres es el favorito para ocupar el puesto del polaco, mientras que Lamine Yamal y Raphinha parecen intocables en las bandas y Fermín López, autor de un doblete contra el Como italiano el pasado sábado (5-0) en el trofeo Joan Gamper, parte con ventaja en la mediapunta sobre Dani Olmo, que ya se entrena con normalidad, pero la semana pasada tuvo problemas musculares.

En defensa, Ronald Araujo podría repetir como acompañante de Pau Cubarsí en el eje de la zaga en detrimento de Andreas Christensen y Eric García ser el elegido en el lateral derecho para dar descanso a Jules Kounde -como ya sucedió en el Gamper-, mientras que Alejandro Balde apunta a titular en el costado izquierdo, al igual que Frenkie de Jong y Pedro González 'Pedri' en la medular.

El Barcelona afronta el encuentro con un balance perfecto en cuatro amistosos de pretemporada (1-3 ante Vissel Kobe, 3-7 frente al Seoul y 0-5 contra Daegu y Como), tras mostrar un juego ofensivo y ambicioso que le permitió conquistar la pasada temporada LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

¡Listos para el debut liguero! pic.twitter.com/6pePoDtV9o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2025

Enfrente, el Mallorca busca repetir el gran inicio del curso pasado. Los bermellones han ido de menos a más en la pretemporada, con victorias ante Sant Andreu (1-0), Shabab Al-Ahli (2-1), Poblense (0-2) y Hamburgo SV (2-0), un empate frente al Parma (1-1) y una dolorosa derrota ante el Olympique de Lyon (0-4).

Se trata de un encuentro crucial para los pupilos de Jagoba Arrasate, que cerraron la temporada pasada de mala manera y buscan redimirse con un golpe de autoridad, con el aliciente del debut de Pablo Torre frente a su exequipo. El cántabro, junto a Mateo Joseph, encarna la mayor ilusión de la afición bermellona, que ya dejó claro en la presentación del equipo que no contaba con Pablo Maffeo y Cyle Larin, excluidos de la convocatoria por "no tener la mente aquí", según el técnico.

Con las bajas confirmadas y la de Samú Costa por una contusión de rodilla, se prevé que el once inicial sea prácticamente idéntico al que venció al Hamburgo, salvo en la demarcación de centrocampista portugués, que podría ocupar Omar Mascarell o Antonio Sánchez.

Uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia será Takuma Asano, encargado de aprovechar las pocas ocasiones que conceda el Barcelona y de sacar partido a las segundas jugadas generadas por Vedat Muriqi frente a los centrales rivales.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Mojica; Omar Mascarell o Antonio Sánchez, Morlanes, Asano, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

Barcelona: Joan García; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.