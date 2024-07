Este martes 30 de julio el Barcelona jugará su primer juego de la pretemporada 2024-2025 y lo hará en contra del Manchester City, reciente campeón de la Premier League.

Este partido marcará el inicio de la etapa de Hans-Dieter Flick en el banquillo del FC Barcelona, su equipo ya tuvo un partido previo en sus instalaciones ante el UE Olot, ganaron 1-0 pero con tan solo dos jugadores del primer equipo presentes, este próximo encuentro lo hará con más variantes del equipo mayor.

El técnico teutón fue presentado el pasado 25 de julio luego de haber sido anunciado desde el 29 de mayo; ha tenido la oportunidad de trabajar desde hace tiempos con jugadores de la cantera por las competencias internacionales.

El Manchester City ya arrancó motores con la pretemporada, jugando dos partidos: El primero el 23 de julio en el que perdió 3-4 frente al Celtic de Glasgow y el pasado sábado caerían ante el Milán 2-3, ambos en suelo norteamericano.

El cuadro catalán contará con 8 jugadores pertenecientes al primer equipo: Ter Stegen, Balde, Íñigo Martínez, Lewandowski, Iñaki Peña, Christensen, Oriol Romeu y Vitor Roque; otros jugadores como Gundogan, Kounde y Raphinha se unirían al equipo para los partidos contra el Real Madrid y Milán.

Los Citizens cuentan en su plantel para la gira con: Ortega-Moreno, Haaland, Grealish, Ederson y Rico Lewis; no habrían incorporaciones para el resto de la estadía en tierras norteamericanas.

La última vez que estos dos clubes se enfrentaron fue también en un amistoso, el 24 de agosto del 2022 cuando se organizó un partido benéfico en la lucha contra la ELA y en dicho encuentro en el Spotify Camp Nou empataron 3-3.

El partido se jugará a las 17 horas en Guatemala y se podrá seguir a través de la señal de ESPN y por la plataforma de streaming Disney Plus.

The travelling squad heading to the USA on our pre-season tour! 🇺🇸📋 pic.twitter.com/PYFwY8W8YJ