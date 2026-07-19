Final del Mundial 2026: fecha y hora de Guatemala del España vs. Argentina

España y Argentina disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Roja buscará su segunda Copa del Mundo, mientras que la Albiceleste intentará conquistar su cuarto título y defender la corona obtenida en Qatar 2022, en un partido que podría marcar la última final mundialista de Lionel Messi.

Ambas selecciones llegan tras superar un exigente camino hacia la final. España dejó en el camino a Portugal, Bélgica y Francia, consolidando un equipo basado en la posesión y el control del juego.

Argentina, por su parte, protagonizó varias remontadas ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, confirmando su capacidad de reacción y su fortaleza en los momentos decisivos.

El duelo también enfrenta a los actuales campeones de la UEFA y la Conmebol. Barcelona aporta ocho jugadores a la selección española, entre ellos Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, mientras que el Atlético de Madrid suma cuatro. En Argentina, el conjunto colchonero contribuye con seis futbolistas, incluidos Julián Álvarez y Nahuel Molina, y el Inter Miami aporta a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Los datos de la final

España vs. Argentina

Domingo 19 de julio de 2026

1:00 PM hora Guatemala

MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos

Final del Mundial 2026

Con el planeta entero pendiente de este duelo la final del Mundial 2026 promete ser uno de los partidos más vistos en la historia del fútbol mundial con dos selecciones que gustan del balón la elaboración y el juego vistoso como herramientas principales para llegar al gol en lo que será el cierre perfecto del torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.