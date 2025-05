Flick lamenta la derrota del Barsa y cuestiona el arbitraje ante el Inter de Milán

“No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación”, ha añadido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Giuseppe Meazza.

Flick ha instado a sus jugadores a “levantarse” para volver a luchar por la Champions del próximo curso y también para afrontar el tramo final de LaLiga EA Sports, que el equipo azulgrana lidera con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

“He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso”, ha valorado.

}

“Estamos eliminados, pero volveremos. Ojalá el año que viene podamos jugar en nuestro estadio con un ambiente como el de hoy“, ha apuntado.

Con todo, el técnico de Heidelberg ha admitido que su equipo, que ha encajado siete goles en la eliminatoria contra el Inter, “mejorará en defensa y también en ataque” en el futuro. “Aprenderemos, es una progresión, queremos seguir aprendiendo”, agregó.

Flick terminó su comparecencia deseando “mucha suerte al Inter” para la final de Múnich del próximo 31 de mayo.