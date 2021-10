Florentino Pérez avanza “noticias de Mbappé en enero”… y Leonardo del PSG estalla contra el Real Madrid

Pero el presidente del Real Madrid matizó poco después esas palabras al micrófono de RMC Sport: “Mis palabras fueron malinterpretadas. Lo que dije es que hay que esperar al año que viene para tener noticias, siempre con respeto al PSG, con el que mantenemos buenas relaciones”.

El Real Madrid trató el pasado verano (boreal) de hacerse con los servicios del joven delantero campeón del mundo, ofreciendo cerca de 180 millones de euros (208,5 millones de dólares) al PSG por su fichaje, en el último año de contrato del jugador.

Pero el club parisino declinó la oferta y Mbappé (22 años), cuyo contrato expira en junio de 2022, podrá negociar directamente con cualquier club a partir del 1 de enero.

“En una misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), el entrenador (Carlos Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid hablan de Kylian como si fuese un jugador de ellos. Es una falta de respeto que no podemos tolerar”, dijo Leonardo en declaraciones a L’Equipe.

El dirigente reaccionó después de que Pérez dijese al periódico El Debate que en enero habrá “noticias de Mbappé”. Aunque posteriormente matizó esas manifestaciones a una radio francesa, el dirigente del club madrileño ha indignado al PSG de Nasser Al-Khelaifi.

🚨🚨🚨 FLORENTINO PÉREZ

le pone FECHA A MBAPPÉ: 💣💥 "Esperamos que el 1 DE ENERO pueda SOLUCIONARSE TODO". (Vía 'El Debate')

“Esto dura hace dos años (…) Recuerdo que el periodo de mercado terminó. Hay partidos de por medio y el Real Madrid no se puede comportar así. ¡Que paren de una vez! Kylian es jugador del PSG y el club pretende que esa relación se prolongue”, insistió Leonardo.

Después de meses de silencio, Mbappé se ha expresado en dos entrevistas a medios franceses para confirmar que su intención era marcharse al Real Madrid, aunque aceptó que el PSG no le quisiese vender.

Actualmente, el jugador no cierra la puerta ni a una salida (su contrato acaba en junio de 2022) ni a una hipotética renovación con su actual club.

🎙️😡 LEONARDO: "El mercado ha terminado. El REAL MADRID NO puede COMPORTARSE ASÍ" 💣"¡Que esto PARE YA! MBAPPÉ es jugador del PSG y el club entiende que la RELACIÓN DURARÁ" (Vía L'Equipe)

“Mi postura fue clara, dije que quería irme y lo dije con suficiente antelación”, confesó Mbappé en una entrevista difundida el lunes por la cadena RMC.

“Pedí salir, porque a partir del momento que no quería renovar, quería que el club tuviese una indemnización por traspaso por tener un sustituto de calidad”, confesó el exjugador del Mónaco, fichado en 2017 por 145 millones de euros (168 millones de dólores), más 35 millones más en variables.

🚨 MBAPPÉ: "Si me hubiese ido este verano, solo hubiese sido al Real Madrid. ¿Quedarme en el PSG? Estamos lejos de eso. Quería irme este verano, no voy a ser hipócrita. Mi ambición es clara".

En otra entrevista, difundida el martes por el periódico deportivo L’Equipe, Mbappé se mostró evasivo sobre su futuro: “Estoy en el fútbol desde hace el tiempo suficiente para saber que la verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana. Si me hubiesen dicho que Messi jugaría en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos lo que puede pasar”, afirmó.