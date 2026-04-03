Gennaro Gattuso y Gianluigi Buffon dimiten en la Selección de Italia tras quedar fuera del Mundial 2026

Gennaro Gattuso presentó este viernes 3 de abril su dimisión como seleccionador de Italia tras no lograr clasificar a la Azzurra para el Mundial 2026, después de que lo hicieran también el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, Gianluigi Buffon.

"Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección", lamentó Gennaro Gattuso a través en un comunicado de la Federación Italiana de Futbol.

El técnico calabrés aseveró que "la camiseta azzurra es el bien más preciado que existe en el futbol. "Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas", agregó.

"Ha sido un honor poder dirigir a la selección y hacerlo, además, con un grupo de muchachos que han mostrado compromiso y apego a la camiseta. Pero el agradecimiento más grande es para los aficionados, para todos los italianos que en estos meses nunca dejaron de brindar su amor y apoyo a la selección. Siempre con el azul en el corazón", subrayó.

Y agradeció a la federación la "confianza y el apoyo" que "siempre" le han garantizado.

La Federación Italiana de Futbol y Gennaro Gattuso resuelven así de mutuo acuerdo el contrato que vinculaba al entrenador con el banquillo de la selección italiana de futbol.

En la nota, Gabriele Gravina aprovechó para "agradecer una vez más a Gattuso porque, además de ser una persona especial, como entrenador ha ofrecido una contribución valiosa, logrando en pocos meses recuperar el entusiasmo en torno a la selección". "Ha transmitido a los futbolistas y a todo el país un gran orgullo por la camiseta azul", concluyó.

Gennaro Gattuso, que asumió el cargo en junio de 2025 con el objetivo de clasificar a la Italia al Mundial 2026, rescinde el contrato -que finalizaba el 30 de junio- tras la reciente derrota en la final de la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina, que dejó al combinado italiano fuera de su tercer Mundial consecutivo.

La Selección de Italia quedó eliminada por tercera ocasión de manera consecutiva de una clasificación a la Copa del Mundo de la Fifa. (Foto Prensa Libre: EFE).

El ya exseleccionador abandona con un bagaje de seis victorias y dos derrotas en ocho partidos.

Gennaro Gattuso presentó su renuncia después de que lo hiciera el presidente Gabriele Gravina, su principal valedor, quien dimitió el jueves tras un terremoto mediático y fuertes críticas contra su gestión. "El sentimiento actual es de gran amargura", declaró a los medios a la salida de una reunión en la Federación Italiana de Futbol, al agregar que era una decisión "convencida y meditada".

Seguidamente, se anunció la renuncia del jefe de delegación de la selección, el histórico portero Gianluigi Buffon, quien justificó su salida como "un acto de responsabilidad".