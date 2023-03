Gerard Piqué revela la historia detrás de su famosa foto con Zlatan Ibrahimovic

En el en vivo, le enseñan la fotografía al español y le dicen que “se comió la boca” con el delantero, a lo cual Piqué respondió con humor.

“En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club“.

Ante lo dicho por el ex defensor culé, las risas no faltaron y también aseguró que la fotografía “está totalmente sacada de contexto”.

Para rematar, Piqué también contó como fue la reacción posterior del sueco ante lo comentado por la prensa sobre su sexualidad a lo que Zlatan respondió: “No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay“.