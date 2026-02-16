Girona vs Barcelona: fecha y hora del partido que cierra la jornada 24 de LaLiga

Fútbol Internacional

Girona vs Barcelona: fecha y hora del partido que cierra la jornada 24 de LaLiga

El FC Barcelona jugará fuera de casa para cerrar la jornada 24 de LaLiga. Los culés buscarán recuperar el liderato que está en poder del Real Madrid.

Alejandra Soto

|

time-clock

El conjunto del FC Barcelona durante la última práctica previo al juego frente al Girona. (Foto Prensa Libre: FC Barcelona).

El conjunto del FC Barcelona durante la última práctica previo al juego frente al Girona. (Foto Prensa Libre: FC Barcelona).

FC Barcelona enfrentará al Girona este lunes 16 de febrero a las 14 horas en un partido clave por la jornada 24 de LaLiga. El encuentro será de visita para los azulgranas, que necesitan urgentemente los tres puntos para recuperar el primer lugar de la tabla.

El Real Madrid tomó el liderato de LaLiga con dos puntos de ventaja tras golear 4-1 a la Real Sociedad. Los merengues ahora tienen 59 puntos contra 57 de los culés, por lo que una victoria del Barça mañana les devolvería el liderato.

El equipo de Hansi Flick llega golpeado al partido tras la goleada 4-0 sufrida ante el Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Además, los azulgranas no contarán con varias figuras importantes para este compromiso vital.

LECTURAS RELACIONADAS

El centrocampista británico del Atlético de Madrid Ademola Lookman celebra su gol, tercero del equipo rojiblanco, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey.(Foto Prensa Libre: EFE).

Atlético de Madrid se pasea en el Metropolitano y golea al Barcelona en la ida de las semis de la Copa del Rey

chevron-right
MADRID, 12/02/2026.- El entrenador alemán del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick (dcha), durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio de Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

Hansi Flick critica el arbitraje y afirma que el gol de Cubarsí fue mal anulado

chevron-right

Bajas importantes para Hansi Flick

Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que lo ha mantenido fuera en los últimos partidos. El brasileño regresó al entrenamiento del viernes, lo que podría señalar su vuelta, aunque su presencia dependerá de la convocatoria oficial que anuncie el club.

Marcus Rashford es otra baja sensible para el Barcelona. El inglés tiene molestias en la rodilla izquierda tras sufrir un golpe en el partido ante Mallorca por LaLiga. El cuerpo médico evaluará su condición pensando también en el partido de vuelta ante el Atlético Madrid en el Spotify Camp Nou, donde buscarán remontar el 4-0.

A estas bajas se suman Pedri, Gavi y Christensen, quienes continúan en proceso de recuperación tras sufrir lesiones graves que los alejaron del campo de juego. Los tres futbolistas todavía trabajan en su reincorporación al equipo principal y no estarán disponibles para el duelo ante Girona.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

FC Barcelona Futbol Internacional La Liga de España 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS