Atlético de Madrid se pasea en el Metropolitano y golea al Barcelona en la ida de las semis de la Copa del Rey

Una noche memorable en el Metropolitano, una lección de ambición, vértigo, contundencia y futbol, encumbró al Atlético de Madrid con un primer tiempo descomunal, en el que destrozó al Barcelona como nadie lo había hecho en mucho tiempo: sobrepasado, devorado y casi eliminado, pendiente de una hazaña en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Porque es el Barça, porque se ha ganado todo el crédito con Flick al mando, aún se le aprecia vida para el segundo encuentro en el Camp Nou. Aún le queda esperanza, porque aún quedan minutos. Es lo único a lo que se puede aferrar el equipo azulgrana tras su estruendosa debacle en el Metropolitano, transformado en una fiesta de proporciones siderales.

El primer tiempo del Atlético fue apoteósico. De los que quedan para el recuerdo, guardado en la memoria del hincha y en la historia del estadio, por cómo se desencadenaron los acontecimientos, por la impresión en cada espectador, por todo lo que surgió y emocionó en una noche tan señalada como esta: unas semifinales. Y contra el Barcelona. Una exhibición, una reivindicación, un hito.

El Atlético descargó toda su ambición, la rebeldía de un grupo que no se conforma con ser secundario. Y es capaz de todo. Desplegado con intensidad descomunal y preparado al detalle, el plan de Simeone trazó el camino. La ejecución de los futbolistas fue sublime: explotaron cada debilidad del Barça en el primer tiempo. Lo encararon y lo machacaron, con ímpetu, precisión y futbol, a muchas revoluciones por encima de su rival.

Griezmann, más suplente que titular en los últimos partidos, fue el líder en ataque. La figura por la que transitó la inspiración del Atlético, que desencadenó la tormenta sobre la portería de Joan García. En cada salida, creación o desmarque, él dibujó el pase definitivo, el remate, el momento justo. Incontestable, como lo fue Koke —despedido en pie por todo el estadio— o Llorente, insuperable. Un partido coral. De altísimo nivel.

Hubo momentos clave. Quizá, el 1-0. Un error de Joan García, que se excedió de confianza cuando Eric García le cedió un balón atrás. Su pie derecho, mal posicionado, dejó pasar el balón por debajo. Cuando reaccionó, este ya había cruzado la línea. Lookman remachó, por si quedaban dudas. Minuto 7.

El Barça ya lo había pasado mal antes. Presionado desde el primer instante por un Atlético ambicioso y directo, entre el rugido del Metropolitano, el equipo de Flick se sintió oprimido y vulnerable. Ya se había salvado del 1-0 al minuto 3, porque Giuliano no definió como Griezmann.

Simeone leyó el partido con precisión. No solo fue la presión: también supo manejar los registros cuando debió replegarse, con un 5-4-1 que resistió la posesión del Barça, y contraatacó con los saques largos de Musso al vértigo de Lookman.

El origen del 2-0, al minuto 14, está ahí. Lookman controló con finura por la izquierda, solo contra el mundo. Esperó a Julián Álvarez, mientras Nahuel Molina surgía por el otro lado. De un costado al otro, hasta la llegada de Griezmann, cuyo zurdazo, suave y junto al poste, fue definitivo. Otro gol. Otro golpe.

El Barcelona, desubicado ante el planteamiento del Atlético, parecía sin amenaza. Fermín remató al larguero al minuto 20, pero el Atlético volaba. Su velocidad desbordó la línea alta azulgrana. Otra vez Griezmann tuvo dos oportunidades más, sin éxito.

El 3-0 llegó al minuto 33. No fue contragolpe, sino una jugada construida desde atrás. Giuliano corrió con potencia, Álvarez filtró el pase y Lookman definió. Otra estocada. Y hubo más. El 4-0 fue de Julián Álvarez, al 47. Un zurdazo con alma, con el peso de once partidos sin marcar y las dudas que lo perseguían. Una liberación.

Incrédulo, deshecho, el Barcelona no sabía dónde mirar. Ni sus futbolistas, ni Flick, encontraron respuestas. El técnico cambió a Casadó por Lewandowski al 37, sin efecto. El joven medio salió cabizbajo, abrazado por el entrenador. Sin consuelo.

Ni siquiera el gol del 52, anulado por un fuera de juego milimétrico de Cubarsí tras revisión de seis minutos, pudo aliviar al Barça. Otro mazazo. La vuelta parece lejana. Eric García no la jugará: fue expulsado al 85 por una patada a Baena.