Video: Así fue el error de García que abrió el marcador para el Atlético en Copa del Rey

El portero del Barcelona, Joan García, fue protagonista en el partido contra el Atlético de Madrid, al fallar en el primer tanto del encuentro.

MADRID, 12/02/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Ademola Lookman (i) dispara a puerta durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

El portero Eric García fue protagonista en el primer gol del Atlético del Madrid, (Foto Prensa LIbre: EFE)

El Atlético de Madrid desbordó al Barcelona y se marchó al descanso con una contundente ventaja de 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Metropolitano.

El encuentro quedó condicionado desde muy temprano por un grave error en la salida azulgrana. Al minuto 6, Eric García intentó ceder el balón hacia su portero Joan García, pero la acción terminó en autogol tras una mala coordinación en la recepción, que dejó el esférico en el fondo de la red para el 1-0.

Un fallo que desestabilizó al conjunto de Hansi Flick y dio impulso inmediato al Atlético.

El equipo colchonero no tardó en aprovechar el desconcierto. Al minuto 14, Antoine Griezmann recibió una asistencia de Nahuel Molina y definió con zurda ante Joan García para ampliar la ventaja (2-0).

La presión rojiblanca continuó y al 33 Ademola Lookman volvió a superar al guardameta azulgrana tras una cesión de Julián Álvarez (3-0). Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, al 47, el propio Julián sentenció con un potente derechazo desde el borde del área para el 4-0.

El Atlético fue ampliamente superior en la primera mitad, explotando con eficacia los espacios que dejó el Barcelona. El conjunto catalán apenas logró inquietar con un disparo de Fermín que se estrelló en el larguero al minuto 19 y otra llegada del mismo jugador al 43.

 Incluso, el marcador pudo ser más abultado, ya que Julián Álvarez y Giuliano Simeone dispusieron de claras oportunidades.

Ante el vendaval rojiblanco, Flick movió el banquillo y al minuto 36 dio ingreso a Robert Lewandowski en lugar de Marc Casadó, quien había sido amonestado minutos antes tras una dura entrada sobre Giuliano Simeone.

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Atletico de Madrid Barcelona Copa del Rey Futbol Internacional 

