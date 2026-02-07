Barcelona vence 3-0 al Mallorca y consolida su liderato en LaLiga

Barcelona derrotó 3-0 al Mallorca este sábado en el Camp Nou por la jornada 23 de LaLiga. Los catalanes consolidaron su liderato con una actuación sólida, especialmente en el segundo tiempo donde dominaron por completo al conjunto balear.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a 58 puntos en lo más alto de la tabla. Los azulgranas aprovecharon para ampliar la ventaja sobre el Real Madrid, que se mantiene segundo con 54 puntos pero con un partido menos por disputar.

La victoria permite al Barcelona sumar tres puntos vitales antes de enfocarse en su compromiso de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el próximo jueves. Los culés demostraron solidez en casa para seguir firmes en la pelea por el título de LaLiga.

El primer gol llegó al minuto 29 tras un disparo de Rashford que rebotó en la defensa. Robert Lewandowski cazó el rechace dentro del área, hizo un amago ante Leo Román y la defensa del Mallorca, y remató a placer para poner el 1-0 a favor de los locales.

El tanto fue clave para el Barcelona, que había sufrido en los primeros minutos del encuentro. El Mallorca había llegado con peligro por la banda izquierda donde Virgili desbordaba constantemente y complicaba a Koundé, pero el gol del polaco cambió el rumbo del partido.

El segundo tanto llegó al minuto 61 en el inicio del segundo tiempo. Lamine Yamal recibió el balón algo lejos de la frontal del área, remató muy duro con su pierna izquierda y batió a Leo Román, quien ni siquiera hizo el esfuerzo por alcanzar el balón. Un golazo del extremo español que encaminó definitivamente la victoria azulgrana.

Con el 2-0, el Barcelona encontró la tranquilidad y comenzó a dominar por completo el encuentro. El equipo catalán mostró mucho más ritmo en ataque y ya no concedió contragolpes peligrosos al Mallorca, controlando el partido a su antojo.

Bernal cerró la goleada

Marc Bernal puso el tercero al minuto 83 para sentenciar el encuentro. El canterano recibió un pase al hueco, se plantó en el área, recortó y disparó. El tiro tocó en Mascarell y entró por el palo corto para establecer el 3-0 definitivo en el Camp Nou.

Barcelona pudo dar descanso a sus figuras en los minutos finales con cambios para Lamine Yamal y Lewandowski. El equipo cerró el partido sin sustos y con la tranquilidad de haber conseguido una victoria cómoda que refuerza su posición como líder de LaLiga rumbo a la recta final de la temporada.