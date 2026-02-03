Barcelona oficializa su candidatura para albergar la final de la Champions League 2029 en el Camp Nou

El FC Barcelona confirmó este martes que presentará oficialmente su candidatura para que el Spotify Camp Nou sea sede de la final de la Liga de Campeones de 2029.

En un comunicado, el club señaló que “expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la final de la Champions League de 2029”.

La propuesta plantea a la ciudad de Barcelona como sede del evento y al Camp Nou como estadio anfitrión, sujeto a la homologación y aprobación de la Uefa, y con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como coorganizadora.

El Camp Nou continúa actualmente su proceso de remodelación para ampliar su aforo hasta los 105 mil espectadores, proyecto cuya finalización total está prevista para 2028, un año antes de la final para la cual se postula. La Uefa, además, suele valorar positivamente la elección de estadios recientemente renovados o modernizados para sus grandes finales.

El 2029 tendrá un valor simbólico adicional: se cumplirán treinta años de la última final de la Liga de Campeones disputada en el estadio azulgrana. Aquel encuentro, celebrado el 26 de mayo de 1999, pasó a la historia por la épica remontada del Manchester United, que venció 2-1 al Bayern Múnich con dos goles en tiempo añadido.

Las próximas finales de la Uefa Champions League se disputarán en los siguientes estadios: en 2026, en el Puskás Aréna de Budapest; en 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid; y en 2028, en el Allianz Arena de Múnich.

Por otra parte, el presidente Joan Laporta anunció también este martes que las elecciones a la presidencia del club serán convocadas oficialmente el lunes 9 de febrero, y que la junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección. Los comicios se celebrarán el domingo 15 de marzo, primera fecha habilitada por los estatutos del FC Barcelona.