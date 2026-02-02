Hansi Flick advierte sobre el peligro del Albacete tras eliminar a Real Madrid y Celta en la Copa del Rey

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha señalado que su equipo deberá tener "la mentalidad adecuada" este martes en el estadio Carlos Belmonte, para derrotar al Albacete en la Copa del Rey y sellar su pase a las semifinales.

Flick recordó que el Albacete viene de eliminar al Celta y al Real Madrid en la competición del KO y que no tiene "nada que perder" ante el Barça. "Eso es algo que deberemos tener en cuenta mañana", advirtió. El preparador alemán desea utilizar el partido para "gestionar los minutos" de sus jugadores, pero primero el equipo debe resolver la eliminatoria.

"Se trata de tener la mentalidad adecuada, la actitud correcta, cómo empezamos el partido. Tenemos mucha calidad en nuestro equipo, pero mañana tenemos que ganar los duelos", subrayó desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En ese sentido, Flick aseguró estar "muy satisfecho" con el rendimiento del equipo en el último partido de LaLiga, en Elche (1-3), pese a la cantidad de ocasiones de gol que fallaron sus jugadores. Espera seguir viendo esa evolución en Albacete.

"Nosotros no buscamos la perfección, sino la progresión. Si os fijáis dónde estamos ahora y dónde estábamos después del partido contra el Chelsea, se puede ver que, paso a paso, hemos ido aumentando nuestro nivel y ahora estamos muy bien", destacó.

Por ello, considera importante no echar por tierra ese trabajo con un tropiezo inesperado en la Copa, donde no podrá contar con el extremo Raphael Dias 'Raphinha', baja por una sobrecarga en el aductor.

Flick admitió estar "descontento" con los problemas físicos que arrastra esta temporada Raphinha, uno de los futbolistas con más ascendencia en su plantilla.

"Rapha es un jugador importante para nosotros y no es una situación agradable. Hemos de ver qué tenemos que cambiar nosotros y qué tiene que cambiar él. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando los próximos días, porque ahora empieza la fase importante de la temporada y necesitamos que todos los jugadores estén disponibles", explicó.

La plaza que Raphinha dejará vacante en el extremo izquierdo, en el Carlos Belmonte, probablemente la ocupará Marcus Rashford, quien volvió a marcar en Elche saliendo desde el banquillo y suma diez goles y doce asistencias esta temporada.

Sin embargo, Flick apuntó sobre el atacante cedido por el Manchester United que tiene "mucho potencial" y que está "encantado" con tenerlo en la plantilla, "pero con su velocidad y su técnica aún nos puede dar más, y eso es lo que espero ver de él".

Por último, el entrenador del Barcelona valoró la situación del meta Marc-André ter Stegen, recientemente cedido al Girona y que volvió a lesionarse.

"Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y ver qué pasa", concluyó.