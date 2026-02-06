Copa del Rey: Semifinales definidas con partidos de alto voltaje

El sorteo de la Copa del Rey para definir los emparejamientos de las semifinales se llevó a cabo este viernes 6 de febrero, en el salón de actos Luis Aragonés, ubicado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. En el evento, los cuatro equipos que siguen en el certamen conocieron a sus rivales para esta emocionante penúltima fase.

En esta instancia del torneo ya solo permanecen clubes de la Primera División de España, entre ellos dos de los máximos ganadores históricos del certamen: el FC Barcelona —el club con más títulos— y el Athletic Club de Bilbao, segundo en el palmarés. A ellos se suman el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, ambos con un destacado desempeño en la presente edición.

A diferencia de las rondas anteriores, estas eliminatorias no se disputarán a partido único, sino que se jugarán a encuentros de ida y vuelta, en horarios aún por definir.

Los partidos de ida se celebrarán entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo.

Dos grandes series en semifinales

El sorteo dejó dos enfrentamientos estelares:

Un espectacular Barcelona vs. Atlético de Madrid, duelo entre dos candidatos al título tanto en la Copa del Rey como en LaLiga.

Un apasionante derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad, que lucharán por un boleto a la gran final.

Los cuartos de final ofrecieron partidos vibrantes. El Barcelona logró una ajustada victoria 2-1 ante una de las sorpresas del torneo, el Albacete. Por su parte, la Real Sociedad sufrió para avanzar, pero consiguió un trabajado triunfo 3-2 como visitante frente al Deportivo Alavés.

El Athletic Club también tuvo dificultades y aseguró su clasificación en los minutos finales, gracias a un gol de Iñaki Williams que selló el 2-1. Mientras tanto, el Atlético de Madrid fue el equipo más contundente de la fase, goleando 5-0 a domicilio al Real Betis, en una exhibición ofensiva.