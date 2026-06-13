Gustavo Alfaro admite la superioridad de EE. UU. sobre Paraguay, pero advierte: “Hoy empezó el Mundial, no terminó”

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Gustavo Alfaro admite la superioridad de EE. UU. sobre Paraguay, pero advierte: “Hoy empezó el Mundial, no terminó”

La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó a Paraguay sin margen de error en el Grupo D. Pese al revés, el técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, mantiene la confianza en avanzar de ronda y pide al plantel por una reacción ante Turquía y Australia.

Alejandra Soto

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LOS ANGELES (United States), 13/06/2026.- Paraguay's head coach Gustavo Alfaro gestures during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó a Paraguay sin margen de error en el Grupo D. Pese al revés, el técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, mantiene la confianza en avanzar de ronda y pide al plantel por una reacción ante Turquía y Australia. (Foto Prensa Libre: EFE/SCOTT STRAZZANTE).

Gustavo Alfaro compareció en conferencia de prensa tras la derrota 4-1 de Paraguay ante Estados Unidos en el debut de la Albirroja en el Mundial 2026 y reconoció sin rodeos la superioridad del anfitrión. El técnico argentino afirmó que su equipo fue superado en todos los aspectos del juego y admitió que deberá corregir varios errores de cara a los próximos compromisos.

"Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Nos superaron en el plano táctico, en el plano técnico y en el plano físico también. Hay un montón de detalles que tenemos que ajustar", afirmó el seleccionador paraguayo al analizar lo ocurrido en Los Ángeles.

Alfaro también lamentó el impacto que tuvieron algunos momentos puntuales del encuentro, especialmente el autogol que abrió el marcador y el tercer tanto estadounidense antes del descanso. Según explicó, esos goles afectaron anímicamente al equipo cuando intentaba mantenerse en partido y reorganizarse para la segunda mitad.

"En el entretiempo tratamos de acomodar las marcas y ajustar. Tuvimos la chance de ponernos 3-1 y la lástima fue que cuando iban 7 minutos de descuento terminaron convirtiendo el cuarto gol", señaló el entrenador, al describir los intentos de reacción de Paraguay durante el complemento.

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LOS ANGELES (United States), 13/06/2026.- Referee Danny Makkelie speaks with Andres Cubas of Paraguay (R) during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

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Pese a la goleada en el debut, Gustavo Alfaro aseguró que Paraguay mantiene intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El técnico pidió al plantel asumir el resultado con madurez y trabajar durante la semana para corregir los errores detectados ante Estados Unidos.

"No tengo ninguna duda de que vamos a luchar por clasificar", afirmó el entrenador, quien además envió un mensaje de confianza a sus jugadores. "Hoy empezó el Mundial, no terminó el Mundial hoy. Y nosotros hasta el final vamos a pelear", sentenció.

Paraguay ante Turquía y Australia

Paraguay volverá a la actividad con dos compromisos decisivos frente a Turquía y Australia, encuentros que marcarán buena parte de sus aspiraciones en el Grupo D. Ambos partidos se disputarán en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado a pocos kilómetros del lugar de concentración de la delegación paraguaya.

Aunque el estreno terminó con una dura derrota, Alfaro insistió en que la clasificación sigue siendo posible. "Nosotros tenemos que ser racionales y saber que quedan dos partidos y que tenemos que seguir peleando. Hasta el final vamos a luchar", afirmó el seleccionador, quien apeló al espíritu competitivo que históricamente ha caracterizado a la Albirroja.

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