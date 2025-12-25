Haaland y su respuesta a Guardiola: la imagen en la báscula que no pasó desapercibida

Haaland y su respuesta a Guardiola: la imagen en la báscula que no pasó desapercibida

La imagen fue interpretada como un mensaje directo tras las recientes declaraciones del entrenador español quien antes de la Navidad sentenció a los jugadores que no permitiría que volverían pasados del peso ideal.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) reacts with Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola after the English Premier League football match between Manchester City and Leeds United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 29, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Erling Haaland tiene una muy buena relación con el técnico Pep Guardiola y desde su cuenta de Instagram se reportó que volverá a los entrenos con el peso ideal. (Foto Prensa Libre: AFP).

l noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.


"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.


"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", agregó el técnico español.

Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.

