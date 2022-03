¡Hasta los 46 años! El inoxidable Buffon prolonga su contrato con Parma hasta 2024

Buffon regresó a Parma procedente de la Juventus esta temporada, dos décadas después de haber salido del club en el que empezó su carrera profesional en 1995.

Cuenta con un récord de 176 encuentros con el equipo nacional italiano y ostenta también el récord de partidos de Serie A jugados, con 657, desde sus inicios con Parma en 1995, a los 17 años.

En su palmarés cuenta con 27 trofeos a lo largo de su gloriosa carrera, entre los que destacan la Copa del Mundo de 2006 y la Copa de la UEFA de 1999 lograda con Parma.

Logró ganar también la liga francesa durante la temporada 2018/2019 con el París Saint-Germain, antes de regresar a la Juventus. Con el equipo de Turín logró 10 títulos de Serie A y cinco Copas de Italia, pero nunca ha logrado ganar la Liga de Campeones, tras haber perdido las finales de 2003, 2015 y 2017.

Parma, uno de los mejores equipos de Italia en los años noventa, descendió a segunda división italiana la temporada pasada, después de haber terminado colista en la Serie A. El club ocupa actualmente la 13ª posición de la Serie B.

Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 28, 2022