La complejidad del futbol se puede resumir en una frase sencilla: "El equipo que anota más goles, gana", tal cual. Al final del día, no importan las tácticas o estrategias, ya que la cantidad de anotaciones decide el futuro de todos los clubes.

Es por eso que los buenos delanteros son tan cotizados, un combinado que juega bien pero que no consigue anotar, simplemente no funciona y debe de analizar la capacidad de sus jugadores.

Cualquier futbolista es capaz de meter un gol, hasta los porteros, es por eso que usualmente los anotadores de cada compromiso se distribuyen entre los 22 jugadores que se encuentran en el terreno de juego.

No obstante, hay casos en donde un jugador en específico se puede convertir en una máquina goleadora durante un mismo partido, y consigue anotar hasta tres tantos.

Un triplete, también conocido por su nombre en inglés, hat-trick​, es lograr un objetivo en específico un total de tres veces. En el caso del futbol, es cuando un jugador marca tres goles, exclusivamente en el mismo partido.

El Hat-trick puede llegar a ser considerado "perfecto", y para que esto suceda, el anotador de los tres goles debe marcar uno con el pie derecho, uno con el pie izquierdo y uno con la cabeza.

Lea más: El futbol guatemalteco muestra sus condolencias por el fallecimiento de Julio “Loco” Leiva

El origen del término Hat-trick surgió en 1879 debido al críquet, donde se premiaba con un sombrero al lanzador que conseguía la hazaña de eliminar a tres bateadores de manera consecutiva.

El análisis etimológico, Hat (Sombrero en inglés) y Trick (Truco en inglés), también se relaciona con la magia, y el hecho de sacar animales del sombrero de un mago. Fue esa relación entre el críquet y el ilusionismo la que terminó por echar raíces en el ámbito deportivo.

Los tres futbolistas que han conseguido más hat-tricks en la historia son: Pelé, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Siendo el rey brasileño el número uno, tras haber anotado 69 tripletes en su carrera, frente a los 67 del portugués y los 57 del argentino.

Actualmente, los tres jugadores en activo que han conseguido más tripletes (Sin contar a Ronaldo y a Messi) son: Luis Suárez, Robert Lewandowski y Erling Haaland. El uruguayo lidera esta lista con 32 hat-tricks, le sigue el polaco con 30 y luego el noruego con 22.

De acuerdo con la Unión de Federaciones Europeas de Futbol​ (UEFA), 102 jugadores han marcado un 'hat-trick' en la Champions League, pero solamente dos futbolistas lo han logrado en ocho ocasiones.

Messi y Ronaldo lideran la lista de tripletes en el torneo europeo más prestigioso a nivel de clubes, y lo lograron en una época donde su rivalidad paralizaba al deporte. Leo anotó sus 8 hat-tricks con el FC Barcelona, mientras que Cristiano consiguió 7 con el Real Madrid y 1 con la Juventus.

Anotar un triplete en una Copa del Mundo es un evento relativamente raro, ya que solamente se han anotado 54 hat-tricks en más de 800 partidos durante las 22 ediciones del torneo mundial.

Sin embargo, de esos 54 tripletes, solo dos se han dado en la final del campeonato, y el primero en lograrlo fue el inglés Geoff Hurst, en la victoria por 4-2 sobre Alemania en el Mundial de 1966.

Posteriormente, 56 años después, el francés Kylian Mbappé anotaría un triplete contra Argentina en la final de la Copa del Mundo 2022; desafortunadamente, la hazaña del actual jugador del Real Madrid no fue suficiente para levantar el trofeo.

Na história, existem apenas 2 jogadores que marcaram um hat-trick na final da Copa do Mundo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Geoff Hurst: Inglaterra 4x2 Alemanha (1966) 🏆 ⚽️ 18' ⚽️ 101' ⚽️ 120' 🇫🇷 Mbappé: Argentina 3x3 França (2022) 🥈 ⚽️ 80’ ⚽️ 81’ ⚽️ 118’ Um intervalo de 56 anos para se repetir. 🤯 pic.twitter.com/hVVVFzurfN

Lea más: Uruguay anuncia convocatoria para enfrentar a Guatemala el 1 de septiembre

En abril de 2023, el delantero nigeriano Gift Orban pasó a la historia después de marcar tres goles en 3 minutos y 24 segundos durante los octavos de final de la UEFA Conference League.

El atacante del Gent belga demolió al İstanbul Başakşehir turco, marcando el primero en el minuto 30:01 y firmando el tercero en el 33:25, para darle la clasificación a su club a los cuartos de final.

Fastest hat-trick in UEFA club competition 👏



Gift Orban shining under the lights ✨@KAAGent || #UECL pic.twitter.com/j9Bua5zfLh