Ilkay Gündogan: “Con Xavi tuvimos una conexión muy rápida”

“Con Xavi hemos tenido muchas conversaciones y desde el primer momento me sentí muy a gusto. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como he jugado en el City, porque le escuela de Xavi y Guardiola es la misma. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío”, explicó.

Gündogan también desveló cómo llamó por teléfono a Pep Guardiola para decirle que había decidido irse al Barça: “Cuando lo llamé los dos estábamos ya de vacaciones, pero para mí era importante decírselo personalmente, no que se enterara por terceras personas. Se lo conté todo y le expresé mi agradecimiento por lo que hizo por el club durante los últimos siete años”.