Indignación en España por el “ninguneo” de Giorgio Chiellini a Jordi Alba antes de los penales que los dejaron fuera de la Eurocopa

Todos hemos escuchado que el dominio de la mente es importante para que no te juegue malas pasadas. Y este curioso episodio parece el perfecto ejemplo como decripción gráfica del mismo. El líder de la saga bianconera, se mostró confiado, risible, incluso emocionado con el futbolista blaugrana.

Un puñetazo juguetón al rostro de Alba, un gran abrazo-como si fueran amigos de toda la vida-simples gestos que en los aficionados en las redes han viralizado e interpretado como ninguneo al dueño de la banda izquierda en la roja.

Comentarios como: “¿te imaginas haciéndole esto a Ramos?” o “este fue el momento en que supe que Italia ganaría“, son algunas de las consignas que la gente plasmó en el infinito del timeline de twitter.

Imagine if Chiellini did that to Ramos💀💀💀 pic.twitter.com/zHvhXSIcoZ

I’m no body language expert but this was the moment I knew Italy would win it pic.twitter.com/2fD97S9bvH

— Olaf Falafel (@OFalafel) July 6, 2021