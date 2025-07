Inglaterra conquista la Euro Femenina 2025 y logra el bicampeonato tras vencer a España en penales

Inglaterra volvió a escribir su nombre con letras doradas en el fútbol femenino europeo. Este domingo 27 de julio, en una final cargada de emociones, las Lionesses se proclamaron campeonas de la Eurocopa Femenina 2025 tras vencer a España en la tanda de penales por 3-1, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El estadio St. Jakob-Park de Basilea fue testigo de un duelo vibrante entre dos potencias del balompié femenino.

España fue la primera en adelantarse con un gol de Mariona Caldentey al minuto 25, tras una gran jugada colectiva que rompió la defensa inglesa. Las campeonas del mundo impusieron su juego por momentos, pero Inglaterra reaccionó con determinación en la segunda mitad. Fue Alexia Russo quien igualó el marcador al minuto 57 con una definición precisa dentro del área.

Con el 1-1 en el marcador, el encuentro se fue al tiempo extra. Aunque ambos equipos buscaron la victoria, el cansancio se hizo evidente y el ritmo decayó. Inglaterra tuvo una última jugada polémica: un gol anulado por el VAR en el minuto 120, que pudo haber cambiado el destino de la final. Sin más opciones claras, el título se definió desde el punto penal.

La tanda de penales comenzó cuesta arriba para Inglaterra cuando Bethany Mead falló el primer cobro. España tomó ventaja con Patri Guijarro marcando su disparo. Sin embargo, lo que vino después fue un colapso total para las ibéricas: Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo erraron sus ejecuciones de manera consecutiva.

Por su parte, las inglesas no perdonaron. Alexander Greenwood puso el empate en la serie, luego Niamh Charles adelantó a las suyas y finalmente Chloe Kelly convirtió el penal definitivo para desatar la euforia inglesa. Con un 3-1 en la tanda, Inglaterra volvió a coronarse campeona de Europa, tal como lo hizo en 2022.

Your player of the match, Hannah Hampton.#ChelseaFCW #Euro2025 pic.twitter.com/ID3dlq1xCr