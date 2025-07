VIDEO| Así fueron los goles de la victoria del Barcelona ante el Vissel Kobe en su gira por Asia

El FC Barcelona comenzó con autoridad su gira de pretemporada en Asia al vencer 3-1 al Vissel Kobe en Japón. El encuentro se disputó este domingo y marcó el primer paso del equipo dirigido por Hansi Flick en su preparación para la temporada 2025/26, que iniciará en agosto. El duelo tuvo lugar en un ambiente festivo, con un estadio lleno y una notable presencia de aficionados blaugranas.

El Vissel Kobe, club japonés con el que Andrés Iniesta vivió sus últimos años como futbolista, ya había enfrentado al Barcelona en 2019 y 2023. Esta vez, sin embargo, el conjunto nipón no pudo frenar la propuesta ofensiva del cuadro catalán, que desde el inicio impuso ritmo y presión alta.

Los goles azulgranas fueron obra de Eric, Roony y Dro, tres jugadores que buscan consolidarse en el primer equipo. Las anotaciones llegaron en distintas fases del partido, pero todas reflejaron una idea de juego clara, basada en la movilidad, el toque rápido y las llegadas por las bandas. La defensa japonesa se vio superada ante la intensidad del Barsa.

Uno de los momentos más esperados fue el debut de Marcus Rashford. El delantero inglés, recientemente fichado desde el Manchester United, ingresó en el segundo tiempo y mostró destellos de su potencia y velocidad. Aunque no logró anotar, dejó buenas sensaciones en su primer contacto con el estilo culé.

Hansi Flick aprovechó el amistoso para probar distintas variantes tácticas. El técnico alemán busca imprimir una nueva identidad al equipo tras una temporada pasada irregular. Durante el partido, rotó piezas en todas las líneas y dio minutos a varios jóvenes de la cantera, en línea con el objetivo del club de rejuvenecer la plantilla.

El gol del descuento para el Vissel Kobe llegó en el tramo final del encuentro, producto de una jugada rápida que desacomodó a la defensa culé. A pesar de ello, el Barcelona mantuvo el control del partido y administró la ventaja sin complicaciones. La intensidad bajó en los últimos minutos, pero el resultado nunca estuvo en duda.

La Masia is the best football academy itw pic.twitter.com/ilEAT9fq0A