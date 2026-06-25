Fútbol Internacional
Japón empata con Suecia, avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026 y deja a los escandinavos pendientes de la clasificación
Japón selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Suecia. El conjunto asiático terminó segundo del Grupo F, mientras que los escandinavos finalizaron terceros y esperan conocer si avanzan como mejor tercero.
GR5156. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Ayase Ueda (c) de Japón disputa el balón con Isak Hien (i) y Gustaf Lagerbielke de Suecia este jueves, durante un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Suecia en el estadio AT&T Stadium en Dallas (EE.UU.). EFE/ Mariscal
El conjunto asiático terminó segundo del Grupo F con cinco puntos, mientras que los escandinavos finalizaron terceros con cuatro unidades y deberán esperar para conocer si avanzan como uno de los mejores terceros.
El encuentro, disputado a las 17 horas de Guatemala, fue equilibrado y estuvo marcado por la posesión japonesa y la capacidad de reacción del conjunto sueco.
Daizen Maeda abrió el marcador para Japón al minuto 56 con un remate preciso, tras una jugada elaborada por el centro del campo. La selección asiática, que venía de empatar contra Países Bajos y golear a Túnez, controló el ritmo del encuentro durante varios pasajes, aunque le costó generar ocasiones claras frente a una Suecia bien organizada en defensa.
La respuesta sueca llegó al minuto 62. Anthony Elanga aprovechó un error en la salida del balón y definió con un potente remate de media distancia para vencer al guardameta japonés y establecer el 1-1 definitivo.
En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero las defensas se impusieron y el marcador ya no se movió.
El empate permitió a Japón terminar segundo del Grupo F con cinco puntos, por detrás de Países Bajos, líder con siete. Suecia concluyó tercera con cuatro unidades y dependerá de los resultados de los demás grupos para conocer si obtiene uno de los boletos reservados para los mejores terceros. Túnez cerró último, sin puntos.