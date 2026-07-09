¿Japón predice al campeón del Mundial? el misterioso patrón que se repite desde 2002

Japón figuraba como una de las selecciones que podía dar pelea en el Mundial 2026, debido a su estilo de juego y a las buenas sensaciones que dejó desde el inicio en la fase de grupos.

Sin embargo, los Samuráis Azules se quedaron a medio camino, ya que fueron eliminados por 2-1 y se despidieron de la competición.

Usuarios en redes sociales y aficionados al futbol tomaron la derrota de Japón como un indicio de quién podría ser el próximo campeón del mundo.

Se trata de una coincidencia que se ha repetido desde el Mundial de Corea-Japón 2002. El patrón consiste en que el equipo que derrota a la selección que previamente eliminó a Japón termina por conquistar el Mundial.

El medio Infobae detalla que este patrón comenzó en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los nipones fueron eliminados por Turquía por 1-0.

Posteriormente, tras vencer a Senegal en los cuartos de final, Turquía cayó ante Brasil en las semifinales. En esa edición, la Verdeamarela se proclamó campeona tras vencer a Alemania.

TEORÍA CONSPIRATIVA: Japón predice el ganador del mundial. Según el patrón de casualidad es este:



2002 🔜 Japón vs Turquía, Turquía pasa y va vs Brasil

🇧🇷Brarsil gana la copa🏆



2010 🔜 Japón vs Paraguay, Paraguay pasa y va vs España

🇪🇸España gana la copa🏆



2018 🔜 Japón vs… pic.twitter.com/deLtnp0uKl — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) July 9, 2026

El patrón volvió a repetirse en el 2010, cuando Japón cayó ante Paraguay por 5-3 en la tanda de penales, en los octavos de final. Después, el equipo sudamericano perdió 1-0 contra España.

En ese Mundial, "La Roja" se proclamó campeona gracias a un histórico gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos.

En el 2018 y el 2022 la historia se repitió. En Rusia, Bélgica derrotó 3-2 a Japón en los octavos de final y luego cayó ante Francia en las semifinales.

En Catar, Croacia eliminó a los nipones y posteriormente fue derrotada 3-0 por Argentina.

Si el patrón se repite en esta edición del Mundial 2026, la selección de Erling Haaland podría dar la sorpresa y convertirse en campeona del mundo, ya que derrotó a Brasil por 2-1 con dos goles del delantero noruego, de 25 años.

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