Justicia italiana confirma condena de nueve años a Robinho por violación en Milán

La Corte de Apelación de Milán confirmó el diez de diciembre la condena a nueve años de prisión al futbolista brasileño Robson de Souza “Robinho” por participar en una violación en grupo a una joven en una discoteca en Milán en 2013, informan los medios italianos.

Robinho, exjugador del Real Madrid y del Manchester City, jugaba en el Milan en esa temporada y participó junto con un amigo, Ricardo Falco, en la violación de una chica albanesa que celebraba en un conocido local de Milán su 23 cumpleaños.

“Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”, comentó el abogado de la agraviada, Jacopo Gnocchi, en declaraciones recogidas por los medios italianos.

El Santos, que había anunciado a principios de octubre el regreso del delantero brasileño, de 36 años, suspendió poco después su contratación tras las presiones surgidas por la condena por violencia sexual que recibió en Italia.

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020