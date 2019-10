Juventus suma una nueva victoria ante Bolonia y mete presión al Inter

Cristiano Ronaldo (19) y el serbio Miralem Pjanic (54) fueron los autores de los goles turineses, mientras que por el Bolonia marcó el brasileño Danilo Laranjeira.

Antes, el Atalanta (3º) vencía 3-0 en el minuto 69 en el estadio del Lazio (6º) y prácticamente celebraba una importante victoria, pero el equipo romano reaccionó para igualar 3-3, en el espectacular partido que abrió la octava jornada italiana.

Quizás el equipo de Bérgamo se confió y pensó que tenía la victoria cerrada, por lo que guardó fuerzas para su crucial duelo de Champions, el miércoles ante el Manchester City.

El colombiano Luis Muriel (23 y 28) y el argentino ‘Papu’ Gómez (37) habían puesto por delante al Atalanta.

Pero en un minuto se cocinó la revuelta. Primero Lorenzo Immobile marcó de penal (69) y a continuación fue el turno de otro argentino, Joaquín Correa (70).

‼️NUEVO VÍDEO‼️

No has escrito nada de los 700 goles de @Cristiano!!! Por qué? Esa es una pregunta que me habéis hecho muchos en los últimos días y mi respuesta es este vídeo-homenaje a uno de los 5 mejores de todos los tiempos. Espero que os guste.

👉 https://t.co/3oRKhmSIAn

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 18, 2019