Cristiano Ronaldo celebra sus 700 goles con una compilación de sus mejores tantos

Cristiano Ronaldo agradeció a todos lo que colaboraron para que llegar a 700 goles. (Foto Prensa Libre: EFE)

CR7 anotó de penalti su tanto 700 en el partido del clasificatorio a la Eurocopa 2020 contra Ucrania.

“Orgulloso por marcas el gol 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a conseguir esta marca. Hoy no conseguimos el resultado que queríamos pero junto conseguiremos la clasificación a la Euro 2020”, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram después de la derrota de Portugal 2-1 contra Ucrania.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo llega a 700 goles y hace más grande su leyenda

Con el Sporting de Portugal Cristiano Ronaldo anotó cinco goles, en el Manchester United fueron 118, con el Real Madrid 450, con la Juventus de Turín 32 y con la selección de Portugal 95.

Cristiano Ronaldo tiene 34 años y ha dicho que quiere jugar durante varios años más, no sería descabellado pensar que el portugués pudiera llegar a 800 dianas.

Lee también: Cristiano Ronaldo anota un golazo y se queda a uno de los 700

Contenido relacionado

> ¿Por qué Cristiano Ronaldo se escapaba por las noches de la pensión del Sporting y lloraba en su habitación?

> El beso de Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala después de la victoria de la Juve contra el Inter

> Cristiano y João Félix encabezan a Portugal en partidos del clasificatorio a la Eurocopa 2020