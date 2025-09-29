Keylor Navas es protagonista en el clásico capitalino entre América y Pumas al recibir un golazo

El pasado sábado se disputó una nueva edición del Clásico Capitalino del fútbol mexicano entre el Club América y los Pumas UNAM, un duelo cargado de historia y rivalidad. En esta ocasión, el conjunto azulcrema se impuso con autoridad al golear 4-1 a los universitarios en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

El gran protagonista del encuentro fue Alejandro Zendejas, el dorsal número 10 del América, quien firmó una actuación memorable con un doblete que encendió a la afición.

Su primer gol, en particular, fue una auténtica joya que dejó sin respuesta al arquero costarricense Keylor Navas, tricampeón de Champions League con el Real Madrid.

Corría el minuto 72 cuando Alejandro Zendejas recuperó el balón en la mitad del campo, demostrando un notable compromiso defensivo. Inició una transición ofensiva vertiginosa, combinando con José Zúñiga en una pared precisa.

Tras recibir nuevamente el esférico, Zendejas habilitó al flamante fichaje americanista, Allan Saint-Maximin, quien devolvió el pase de primera intención. Zendejas no dudó: levantó la vista y, con clase, ejecutó un disparo bombeado con su pierna izquierda, al más puro estilo de Lionel Messi. El balón superó la estirada de Keylor Navas, que nada pudo hacer, y se coló en el ángulo superior. Un gol de antología que desató la locura entre la afición y los jugadores azulcremas.

🔥 INFERNAL GOLAZO de Alejandro Zendejas, por arriba de Keylor Navas.pic.twitter.com/F8GUZFRBLh — dataref México (@dataref_mx) September 28, 2025

Con esta actuación, Zendejas no solo selló una victoria contundente para las Águilas, sino que también reafirmó su papel como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo y líder del cuadro americanista.

Los Pumas se adelantaron en el marcador al minuto 34 gracias a un gol de Jorge Antonio Ruvalcaba. Sin embargo, las Águilas del América reaccionaron con contundencia en la segunda mitad: con autogol de Álvaro Angulo, empató al 55, José Zúñiga puso el 2-1 al 59, y Alejandro Zendejas selló la goleada con un doblete, anotando al minuto 73 y de penal al 83, para cerrar el clásico capitalino con un contundente 4-1 a favor del América.