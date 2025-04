Kylian Mbappé pide disculpas luego de la fuerte falta que le costó la tarjeta roja ante el Alavés

Kylian Mbappé ha sido uno de los protagonistas más comentados del fin de semana futbolístico tras su expulsión en el duelo entre el Real Madrid y el Alavés, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

El delantero francés vio la tarjeta roja directa al minuto 37, luego de una dura entrada a la altura de la rodilla de un rival, en una jugada que fue revisada por el VAR y cambió el rumbo del partido.

Después del encuentro, trascendió que el futbolista se mostró muy afectado por la situación, reconociendo que su reacción fue equivocada. Según fuentes cercanas al vestuario, Mbappé habría pedido disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros por dejar al equipo con uno menos en un partido clave por la lucha por el título.

En la conferencia posterior al encuentro, David Ancelotti, quien habló ante los medios en lugar de su padre Carlo Ancelotti, defendió al atacante francés y aseguró que no es un jugador que actúe con mala intención: “Mbappé no es un chico violento. Es una entrada de roja clara, sí, pero no representa su forma de ser en la cancha”, comentó el asistente técnico del Real Madrid.

Davide Ancelotti también enfatizó que fueron las reiteradas faltas recibidas por el delantero lo que pudo haberlo llevado a ese límite: “Las muchas pequeñas faltas que le han hecho le han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada. Lo sabe y está muy afectado por lo ocurrido”, afirmó.

Durante el partido, Mbappé ya había mostrado signos de frustración ante las constantes infracciones en su contra, varias de ellas sin sanción. En el momento de la falta, el jugador llegó tarde al balón y conectó con fuerza la pierna del rival, generando de inmediato la revisión arbitral.

El Real Madrid, que terminó ganando por la mínima con un tanto de Eduardo Camavinga, quedó a la espera de la decisión del Comité de Competición sobre la sanción que recibirá el francés, la cual podría oscilar entre uno y tres partidos de suspensión dependiendo del reporte arbitral.

La ausencia de Mbappé para los próximos encuentros supondría una baja importante en el tramo final de la temporada, justo cuando los merengues también se preparan para el cierre de la Champions League y el clásico ante el Barcelona.