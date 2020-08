La curiosa foto de Zidane y Guardiola que le da la vuelta al mundo. ¿De qué platicaron los dos técnicos?

La imagen de los dos técnicos también generó comentarios a favor y en contra, así como los respectivos memes. Foto Prensa Libre: Tomada de redes

Esta fotografía no solo estuvo en los medios de comunicación, también estuvo en las diferentes redes sociales, donde miles de usuarios comentaron esta imagen para molestar a los aficionados del Madrid.

El usuario DonShelby utilizó la imagen para bromear respecto al peso que tiene el capitán Sergio Ramos en el vestuario blanco.

Guardiola: “Pero vamos a ver, pedazo de calvo, ¿cómo metes a Lucas Vázquez y dejas a Vinicius en el banquillo?. Me lo has puesto muy fácil”. – Zidane: “Ya lo sé, calvo. Pero es que si no lo pongo, Sergio Ramos me regaña”.

Mientras que el usufructuario Capio-Marca comentó El futbol como yo lo entiendo se parece mucho a esto. Sin trincheras y sin barro, con respeto y con naturalidad. Cuando ganas, pero sobre todo cuando pierdes. Por eso me gustan tanto Guardiola y Zidane.

En el hilo de este comentario, muchos estuvieron de acuerdo y complementaron esas palabras que escribió Carpio, pero otras aprovecharon para reprochar la derrota de los dirigidos del técnico francés.

Zidane fuera YAA!! Pochettino entrenador del Real Madrid ¡YAA! Por culpa de Zidane un jugadorazo joven, con mucho PRESENTE Y MUCHISIMO FUTURO como Vinicius, se marchará del Madrid… Gracias por lo que nos a dado Zizou, pero no está capacitado para hacer un cambio Generacional, escribió el usuario diegoGrobaLoren en Twitter.

Ahí, el que demuestra señorio es Zidane. Dudo mucho que al revés se hubiese dado esa foto. Pero puedo estar equivocado…

Futbol por las venas expresó que ambos técnicos tienen una amistar, asi como un buena relación y es por eso que han dejado este tipo de imagen.

Esta teniendo mucha repercusión una imagen y esta conversación entre Zidane y Guardiola.

No debería sorprender tanto.

TNT Sports LA colgó un vídeo de este momento, donde Pep y Zizou están conversando, Zidane de pie Guardiola sentado sobre una hielera, posteriormente Pep se pone de píe y se despiden.

Pero como ya es habitual, esta imagen generó algunos memes, donde los usuarios bromearon sobre la plática que tuvieron ambos técnicos.