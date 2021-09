La emoción de Dolores Aveiro viendo a Cristiano, su hijo marcar en su regreso al Manchester United

Justo en ese momento, la imagen de su progenitora se hizo viral. En la postal podemos ver a Dolores llevándose sus manos al rostro, visiblemente emocionada al borde del llanto y como no podía ser de otra manera con sus uñas perfectamente pintadas de rojo.

“Es increíble. Cuando empezó el partido estaba muy nervioso. Creo que es normal, nunca pensé que los fans iban a cantar todo el partido mi nombre, así que me puse nervioso”, comentó serresiete a 124 días desde la última vez que anotó en la Premier.

Por si fuera poca la carga emocional de verle de nuevo vestido con la elástica del United, a Dolores quizá también la conmovió recordar el derrame cerebral que sufrió apenas en marzo de 2020 y que casi le costó la vida.

“Mi recuperación es gradual. Salí del hospital caminando, pero me afectó al lado izquierdo, la boca, la pierna, el habla”, contó al respecto recién en abril de este año.

