Un periodista italiano le dedicó unas palabras a Luka Modrić tras el empate entre Italia y Croacia en la Eurocopa 2024 y le pidió que no se retirara.

Croacia ya está fuera de la Eurocopa 2024. El equipo que dirige Zlatko Dalić no cuajó su mejor futbol en la fase de grupos del torneo que se celebra en Alemania y sumó apenas 2 puntos, cantidad que no le alcanzó para llegar a los octavos de final ni como uno de los mejores terceros.

Esto supone un golpe duro para una generación de futbolistas croatas que en los últimos mundiales fueron subcampeones y tercer lugar, sin embargo, en este 2024 Croacia no alcanzó sus glorias pasadas y se despidió de forma prematura del certamen.

A Luka Modrić, capitán y máxima leyenda de su país, que nombraron mejor jugador del partido contra Italia (en donde Croacia dejó escapar sus oportunidades de avanzar), lo sorprendieron en una rueda de prensa posterior al duelo ya que le dedicaron palabras que lo emocionaron.

No se había ni terminado de acomodar en su asiento cuando un periodista italiano tomó la palabra y le envió un mensaje cargado de sentimiento:

"Gracias por todo lo que has hecho esta noche y también a lo largo de tu carrera. Una vez más has demostrado ser un jugador top marcando a pesar de fallar un penal. Solo quería decirte esto: no te retires nunca porque eres uno de los jugadores más grandes. Gracias".

Las palabras tomaron por supresa a un Modrić que solo pudo agradecer.

"Muchas gracias por tu hermoso homenaje. Te lo agradezco de todo corazón", dijo.

"A mi también me gustaría jugar para siempre, pero probablemente llegará el momento en le que tenga que colgar los botines. Voy a seguir jugando, pero no sé por cuánto tiempo, pero muchas gracias por tus palabras", se sinceró el croata que a sus 38 años es el futbolista más veterano en anotar en la Eurocopa.