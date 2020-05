La fuerte acusación de un exárbitro: “El 90% de los árbitros le van al Real Madrid y el 10% al Barcelona”

Eduardo Iturralde González, exárbitro español, asegura que todos los colegiados tienen a un equipo favorito. (Foto Prensa Libre: RFEF)

“Los árbitros del futbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el futbol, y si te gusta el futbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo”, dijo el exárbitro en una entrevista a Marca en 2014.

Eduardo Iturralde nació en Bilbao por lo que no hay dudas sobre cuál es su equipo favorito.

Sin embargo, el actual analista de ‘El Laguero de la SER’, aseguró que en España “el 90% de los árbitros le van al Real Madrid y el 10% al Barcelona“.

“La mayoría son del Real Madrid o Barcelona, porque son los equipos que ganan y es así”, añadió.

A pesar de ese fuerte señalamiento, Iturralde no puso en duda el profesionalismo de sus excolegas: “Y eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales“.

En estos tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus, algunos exárbitros han tomado confianza para contar anécdotas o hablar de su pasado en el terreno de juego.

Tal es el caso del inglés Mark Clattenburg, quien reconoció haber cometido un error en la final de la Champions League 2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético.