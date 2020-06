La Juventus de Cristiano Ronaldo se enfrenta al Milan este viernes por el pase a la final de la Copa de Italia

Un día después, a la misma hora (13 horas de Guatemala), se jugará el otro choque de vuelta de la ‘Coppa’, entre Nápoles e Inter de Milán.

Para la próxima semana quedará la final del torneo, el miércoles 17 en Roma, y el regreso desde el 20 de junio de la Serie A, interrumpida en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Después del empate 1-1 de la ida, el pulso entre ‘Juve’ y Milan no pudo decidirse antes de que el covid-19 dejara el futbol detenido.

Ahora retoman su eliminatoria con un partido sin ‘tifosi’ en las gradas y con las víctimas de la enfermedad (más de 34 mil en Italia) en la mente de todos.

Antes del partido habrá un minuto de silencio y se dedicarán aplausos de agradecimiento al personal sanitario.

El panorama se presenta muy cargado para la Juventus, que junto esta recta final de la Copa tiene por delante doce partidos de la Serie A y luego la probable reanudación de la Liga de Campeones, donde cayó 1-0 en la ida de octavos en Lyon y tiene pendiente el duelo de vuelta.

Cristiano Ronaldo, que pasó el confinamiento en Madeira, fue clave en el partido de ida ante el Milan, consiguiendo de penal, en los últimos minutos, el empate en San Siro, que permite a la Juventus afrontar con cierto optimismo el choque de vuelta.

The #CoppaItalia awaits 🏆 Here we go! 🚍#JuveMilan si avvicina: la squadra è partita in direzione Torino 🏟️#SempreMilan pic.twitter.com/9BQmvVeDxB

— AC Milan (@acmilan) June 11, 2020